Após o episódio, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cancelou a sessão do plenário prevista para esta terça-feira.

Deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, foi levado ao hospital em Brasília/Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (PT-SC), desmaiou na tarde desta terça-feira (11), durante reunião do Colégio de Líderes da Casa. Ele foi levado para o Hospital DF Star, em Brasília, para fazer exames. Segundo o PT, o parlamentar estava consciente e orientado.

Segundo a nota divulgada pela Liderança do PT, Uczai sentiu-se indisposto durante a reunião e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, foi levado em uma maca ao Departamento Médico da Câmara dos Deputados (DEMED), onde permaneceu sob os cuidados da equipe de saúde.

De acordo com o g1, o parlamentar teria sofrido uma convulsão e foi socorrido inicialmente por deputados que são médicos. Essa informação não foi confirmada pelo PT.

O partido informou apenas que, após ser avaliado e ter o quadro estabilizado, o deputado retomou o contato com os profissionais e estava consciente e orientado. E que, como medida preventiva e para a realização de exames complementares, Uczai foi transferido para o Hospital DF Star, em Brasília, onde dará continuidade ao acompanhamento médico. A nota do PT não deu mais detalhes sobre o mal-estar.

Após o episódio, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), cancelou a sessão do plenário prevista para esta terça-feira.

Veja o vídeo:

Conteúdo Original / Fonte: Gazeta do Povo