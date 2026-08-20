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Deracre recupera mais de 40 ramais na Transacreana na Operação Verão 2026

Operação Verão foi lançada pela governadora Mailza em 1º de junho

Por Redação ContilNet
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Na Transacreana, os ramais são usados diariamente por moradores e produtores da zona rural
Na Transacreana, os ramais são usados diariamente por moradores e produtores da zona rural | Foto: Ascom

As equipes do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) trabalham na recuperação de mais de 40 ramais da região da Transacreana durante a Operação Verão 2026, lançada pela governadora Mailza em 1º de junho. Mais de 250 quilômetros de ramais já receberam serviços na região, com atuação de mais de sete equipes, divididas em 11 frentes de trabalho.

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Mailza destacou a importância dos serviços para quem depende dos ramais no dia a dia. “A recuperação dos ramais é um trabalho importante para quem vive e produz na zona rural. Estamos aproveitando o período de estiagem para avançar nos trechos que precisam de intervenção e melhorar as condições de acesso para essas comunidades”, disse a governadora.

Nos trechos que precisam de intervenção, as equipes fazem levantamento de aterros, reabertura de vias, limpeza de saídas d’água, conformação da plataforma e recuperação dos pontos críticos. O serviço também avança na AC-90, na altura do km 100, com o melhoramento do Ramal da Massaranduba.

A Operação Verão 2026 conta com mais de 40 frentes de trabalho

A Operação Verão 2026 conta com mais de 40 frentes de trabalho | Foto: Ascom

Entre os ramais estão Antimary, Conquista, Garça, Belo Horizonte, Cachoeira I, Cachoeira II, Cachoeira do km 55, Cainágua, Capela, Castanheira, Centrinho, Alberto, Cimar e Ermano. A relação inclui ainda os ramais do km 88, Limão, Macapá, Noca, Riozinho do Rola, Saboia, Silo, Zé Branquim, Gleba F, Goiabal, História Encantada, Iquiri, Liberdade, Maloca, Aurora, Melancia, Nova Olinda, Pedrinho Sinésio, São Raimundo, Peladeira, Saracura, Sertanejo, Trincheira, Vai-se-Ver, Vitória e Inverno.

Na Transacreana, os ramais são usados diariamente por moradores e produtores da zona rural, tanto para o deslocamento das famílias quanto para o transporte da produção até a cidade. Os ramais localizados a partir do quilômetro 33 da rodovia AC-90 (Transacreana) são de responsabilidade do governo do Estado, por meio do Deracre. Já os acessos localizados antes desse trecho ficam sob responsabilidade da Prefeitura de Rio Branco.

A Operação Verão 2026 conta com mais de 40 frentes de trabalho, cerca de 500 profissionais e mais de 400 máquinas e equipamentos. A meta é recuperar 12 mil quilômetros de ramais em todo o Acre, melhorando as condições de acesso para produtores rurais, estudantes, trabalhadores e famílias que dependem diariamente dessas estradas.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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