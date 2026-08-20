Governo divulga lista final de selecionados para mestrado em Gestão Pública

O programa é realizado por meio de uma parceria entre a Sead e universidades

Servidores públicos do Acre terão oportunidade de cursar mestrado profissional focado em administração e finanças/ Foto: Reprodução

O governo do Acre divulgou o resultado final do processo seletivo do primeiro Mestrado Profissional em Gestão Pública, designado aos servidores públicos estaduais. O mestrado oferta 30 vagas aos servidores interessados em ingressar no programa.

Além disso, foi publicado um edital com a indicação dos orientadores designados para cada mestrando. Os documentos e demais informações podem ser acessados na página do programa, pelo endereço gestaopublica.ufes.br/pt-br/edital-2026-minteracre.

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O programa é realizado por meio de uma parceria entre a Sead, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Universidade Federal do Acre (Ufac).

Os candidatos classificados que tiverem dúvidas ou necessitarem de mais informações sobre o processo seletivo podem entrar em contato com a comissão responsável pelo e-mail comissao.ppggp@ufes.br.

Confira lista:

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