Fórum Empresarial do Acre conquista 1º lugar no Prêmio IEL de Talentos

Nesta quinta-feira, 20, ocorreu o Prêmio IEL de Talentos: Inovação e Práticas de Estágio, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre, um momento de celebração e reconhecimento aos estagiários, bolsistas, empresas e instituições de ensino técnico e superior.

O evento, realizado anualmente em todo o país, é dividido em três etapas — regional, nacional e internacional — e teve André Santana como vencedor regional, conquistando o primeiro lugar na categoria Estagiário Inovador e representando o Fórum Empresarial do Acre por meio do projeto Fórum Digital.

O Fórum Digital é um sistema digital integrado e personalizado de gestão para o Fórum Empresarial. A aplicação unifica e centraliza, em 17 módulos, todas as etapas da área administrativa, que antes funcionavam de forma dispersa em planilhas, e-mails e pastas. A iniciativa representa um importante avanço na continuidade do trabalho que vem sendo realizado pela instituição.

André Santana, vencedor da categoria Estagiário Inovador.

Para André, o reconhecimento é resultado de um trabalho voltado à identificação de oportunidades de melhoria e superação de desafios.

“Como estagiário, eu busquei identificar situações que pudessem ser melhoradas e resolvidas no cotidiano, tanto no meu trabalho quanto no trabalho de toda a equipe do Fórum. Por isso, receber esse reconhecimento hoje é gratificante, porque, de certa forma, pude ver o impacto dos meus esforços”, diz André.

A coordenadora do Fórum Empresarial do Acre, Tíssia Veloso, celebra a conquista e destaca a importância do Fórum Digital:

“É um projeto que nasceu com o objetivo de tornar a nossa gestão mais integrada e alinhada estrategicamente às ferramentas tecnológicas. Receber esse reconhecimento hoje é motivo de muito orgulho, porque também evidencia o esforço e o comprometimento do Fórum Empresarial com o setor produtivo do Acre.”

André Santana irá representar o Acre na etapa nacional, marcada para o dia 2 de dezembro, em Curitiba, no Paraná.

“Estou contente com esta próxima etapa porque sei que o nosso projeto vai ganhar uma projeção maior e poderá inspirar muitas outras instituições e estagiários. E, claro, também estamos na torcida pela vitória”, finaliza André.

Conteúdo Original / Fonte: Fórum Empresarial do Acre