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Dinossauros em tamanho real invadem o Via Verde Shopping

Mundo Jurássico reúne réplicas gigantes, cenários temáticos e efeitos especiais em uma experiência para todas as idades

Por Redação ContilNet
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Dinossauros em tamanho real invadem o Via Verde Shopping

Dinossauros em tamanho real seguem chamando a atenção de quem passa pelo Via Verde Shopping. A exposição Mundo Jurássico está aberta à visitação gratuita e reúne réplicas gigantes, cenários temáticos e efeitos especiais que transportam o público para o universo pré-histórico.

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Voltada para crianças, jovens e adultos, a atração proporciona uma experiência imersiva e se apresenta como uma opção de lazer para famílias e visitantes em Rio Branco.

A exposição pode ser visitada gratuitamente durante o horário de funcionamento do Via Verde Shopping.

Sobre o Via Verde Shopping
Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping é o único shopping do Acre e reúne lojas, opções de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop
Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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