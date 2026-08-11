Prefeitura realiza reunião de planejamento do Festival da Farinha com forças de segurança pública

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil, realizou, nesta terça-feira, 11, uma reunião de planejamento com representantes das forças de segurança pública e dos setores envolvidos na organização do 9º Festival da Farinha 2026. O encontro definiu estratégias para garantir segurança, mobilidade, organização e estrutura durante o evento, que será realizado de 26 a 29 de agosto, no Complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho.

Com dois shows nacionais na programação, Mary Fernandez, no dia 26, e Klessinha, no dia 29, o festival terá funcionamento a partir das 17h, com encerramento das atividades às 3h. Os estandes funcionarão até a meia-noite. A organização também prepara uma estrutura diferenciada para esta edição, mantendo cerca de 30 bares, além de restaurantes de pequeno, médio e grande porte.

Segurança e mobilidade

Um dos principais pontos discutidos foi a organização do trânsito no entorno do Complexo Esportivo. Durante o festival, será adotado sentido único de circulação no entorno do espaço do evento, enquanto a Avenida 25 de Agosto terá fluxo normal.

A operação contará com a participação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana. Também haverá uma área de suporte destinada às forças de segurança dentro do complexo.

O evento contará ainda com segurança privada durante 24 horas, com aproximadamente 70 profissionais, incluindo policiais militares e agentes particulares atuando no período noturno. A Prefeitura também prepara uma portaria proibindo a entrada de garrafas de vidro no local do festival.

O gerente regional do SAMU, Mateus Castro, destacou a importância do planejamento antecipado para garantir o atendimento durante os dias de evento. O serviço terá atenção especial nos dias 26 e 29 de agosto, com reforço previsto para as 23h.

“O SAMU estará presente em todas as noites do festival para apoiarmos em eventuais necessidades, inclusive quando tivermos os shows nacionais, nos quais reforçaremos nossas equipes, uma vez que a participação popular é maior”, disse Mateus.

O secretário municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, Jonas Saraiva, ressaltou que as medidas foram discutidas de forma conjunta para organizar o fluxo de veículos e garantir mais segurança para quem vai participar do festival.

O major Abraão parabenizou a Prefeitura pela organização e destacou que a Polícia Militar estará à disposição durante o evento.

“Parabenizamos a organização do festival. A Polícia Militar estará à disposição e podem contar conosco para que tenhamos um evento seguro e tranquilo para toda a população.”

O tenente do Corpo de Bombeiros Ismael Carlos também colocou a corporação à disposição do município.

“O Corpo de Bombeiros está à disposição da Prefeitura para que, juntos, façamos um grande festival da nossa cidade.”

Empreendedorismo e cadeia produtiva

Além da programação artística, o Festival da Farinha terá como um dos principais focos a valorização dos empreendedores e da cadeia produtiva da farinha e do café.

O espaço contará com cerca de 30 bares e restaurantes de diferentes portes, além de uma estrutura voltada para a apresentação e comercialização dos produtos. O estande da farinha terá uma estrutura ampliada, enquanto o espaço industrial do café será instalado na quadra esportiva.

Durante o período diurno, o público poderá acompanhar a produção de derivados da farinha e conhecer de perto a cadeia produtiva do café, ampliando a experiência do festival para além dos shows e da programação noturna.

A Vigilância Sanitária também estará presente durante todos os dias do evento, orientando e fiscalizando os comerciantes quanto ao uso de uniformes, camisas e toucas, além das condições de qualidade e segurança dos produtos comercializados.

Cultura e programação artística

A programação contará com artistas locais nos palcos principal e alternativo, garantindo espaço para os talentos de Cruzeiro do Sul e valorizando a produção cultural do município. Também haverá dois shows nacionais, que serão as principais atrações da primeira e da última noite, além das apresentações dos artistas locais.

O secretário municipal da Casa Civil, Ney Willians, disse que as reuniões são passos importantes para a organização de uma grande festa para a sociedade cruzeirense.

“Hoje estamos reunidos com nossa equipe e com as forças de segurança para falarmos da organização do nosso Festival da Farinha. Já estamos montando nossa estrutura e agora trabalhando também a questão da segurança. Certamente teremos um grande festival, com grande participação da nossa população”, disse Ney Willians.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom