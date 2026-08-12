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Discord se diz ‘desapontado’ com suspensão de transmissões ao vivo no Brasil

A medida vem após a primeira-dama Janja da Silva defender, na semana passada, que o Discord deveria ser bloqueado no Brasil

Por Redação ContilNet
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Discord se diz ‘desapontado’ com suspensão de transmissões ao vivo no Brasil
Rede social Discord/Foto: Juca Varella/Agência Brasil

A plataforma Discord se disse desapontada com a decisão da Agência Nacional de Proteção de Dados que determinou a suspensão das transmissões ao vivo pelo aplicativo em território brasileiro.

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A empresa chamou a medida de prematura e afirmou que não tolera grupos ou indivíduos que promovam ou incitem a violência.

A decisão foi tomada hoje, por meio de uma medida preventiva e deve ser cumprida em até três dias úteis pela corporação.

Segundo a ANPD, a suspensão vai funcionar até que o Discord comprove a adoção de medidas protetivas para crianças e adolescentes dentro da plataforma.

A medida vem após a primeira-dama Janja da Silva defender, na semana passada, que o Discord deveria ser bloqueado no Brasil.

Na ocasião, ela citou o caso de uma menina de 13 anos coagida por outros usuários a tirar a própria vida durante uma transmissão ao vivo em um servidor privado na plataforma.

O caso aconteceu em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil do Estado apreendeu cinco adolescentes, com idades entre 13 e 17 anos, e prendeu um homem de 18 anos por participação no crime.

Quando questionado sobre o acontecido, o Discord afirmou que identificou e desativou o servidor antes da morte da menina.

Após o caso e a pressão de membros do governo, a ANPD, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, instaurou um processo de fiscalização para apurar falhas na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital.

Na segunda-feira, a Advocacia-Geral da União recebeu uma proposta do Discord com medidas para reforçar a proteção de menores de idade na plataforma.

O documento será analisado pelo governo federal e poderá servir de base para a negociação de um Termo de Ajustamento de Conduta com a empresa.

Agora, sendo cumprida a determinação, o aplicativo continua funcionando como de costume, mas sem a ferramenta de transmissões ao vivo.

Conteúdo Original / Fonte: CBN
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