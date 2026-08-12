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Família faz apelo para arrecadar R$ 10 mil para cirurgia em idoso no Acre

Devido a um problema pulmonar, procedimento precisa de anestesia e acompanhamento adequado

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Família faz apelo para arrecadar R$ 10 mil para cirurgia em idoso no Acre
Manoel Ferreira aguarda por uma cirurgia de catarata e família busca arrecadar R$ 10 mil para realizar o procedimento/Foto: Reprodução

A família de Manoel Ferreira, morador do Acre, está fazendo um apelo para arrecadar R$ 10 mil e viabilizar uma cirurgia de catarata. Segundo a família, ele aguarda há algum tempo pelo procedimento pela Fundação, mas ainda não há previsão para que a cirurgia seja realizada.

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De acordo com o relato divulgado pela família, Manoel enfrenta um problema de saúde pulmonar e tem dificuldade para manter a saturação normalizada. Por esse motivo, o procedimento precisa ser realizado com anestesia e acompanhamento adequado.

Enquanto aguarda pela cirurgia, a família afirma que Manoel já está perdendo a visão. O objetivo da arrecadação é conseguir realizar o procedimento e proporcionar a ele a oportunidade de preservar a visão e ter mais qualidade de vida.

O valor necessário para a cirurgia é de R$ 10 mil. A família afirma que não consegue reunir a quantia sozinha e pede ajuda da população. Quem não puder contribuir financeiramente também pode colaborar compartilhando o pedido de ajuda.

As doações podem ser feitas via Pix, pela chave 6899954-8981, em nome de Manoel Ferreira, do Banco do Brasil.

Manoel Ferreira aguarda por uma cirurgia de catarata e família busca arrecadar R$ 10 mil para realizar o procedimento/Foto: Reprodução

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