Devido a um problema pulmonar, procedimento precisa de anestesia e acompanhamento adequado

Manoel Ferreira aguarda por uma cirurgia de catarata e família busca arrecadar R$ 10 mil para realizar o procedimento/Foto: Reprodução

A família de Manoel Ferreira, morador do Acre, está fazendo um apelo para arrecadar R$ 10 mil e viabilizar uma cirurgia de catarata. Segundo a família, ele aguarda há algum tempo pelo procedimento pela Fundação, mas ainda não há previsão para que a cirurgia seja realizada.

De acordo com o relato divulgado pela família, Manoel enfrenta um problema de saúde pulmonar e tem dificuldade para manter a saturação normalizada. Por esse motivo, o procedimento precisa ser realizado com anestesia e acompanhamento adequado.

Enquanto aguarda pela cirurgia, a família afirma que Manoel já está perdendo a visão. O objetivo da arrecadação é conseguir realizar o procedimento e proporcionar a ele a oportunidade de preservar a visão e ter mais qualidade de vida.

O valor necessário para a cirurgia é de R$ 10 mil. A família afirma que não consegue reunir a quantia sozinha e pede ajuda da população. Quem não puder contribuir financeiramente também pode colaborar compartilhando o pedido de ajuda.

As doações podem ser feitas via Pix, pela chave 6899954-8981, em nome de Manoel Ferreira, do Banco do Brasil.

Manoel Ferreira aguarda por uma cirurgia de catarata e família busca arrecadar R$ 10 mil para realizar o procedimento/Foto: Reprodução