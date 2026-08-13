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DNIT realiza manutenção na rotatória da BR-364, em Sena

Entre as ações realizadas pelas equipes está a operação tapa-buracos

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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A manutenção é considerada necessária devido ao intenso fluxo de veículos
A manutenção é considerada necessária devido ao intenso fluxo de veículos | Foto: ContilNet

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está realizando nesta quinta-feira (13) serviços de manutenção na rotatória localizada em Sena Madureira, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade e oferecer mais segurança aos motoristas que utilizam a BR-364.

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Os trabalhos estão sendo executados pela empresa MSM, contratada por meio de processo licitatório. Entre as ações realizadas pelas equipes está a operação tapa-buracos, com aplicação de asfalto nos pontos que apresentavam desgaste.

A manutenção é considerada necessária devido ao intenso fluxo de veículos que passa diariamente pela rotatória, um dos pontos de circulação importantes para quem trafega pela rodovia federal.

Com a recuperação do pavimento, a expectativa é reduzir os riscos de acidentes provocados pelas más condições da pista e proporcionar maior segurança e conforto aos condutores que utilizam o trecho. As equipes devem continuar atuando no local até a conclusão dos serviços previstos.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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