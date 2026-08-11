Doze apostas do Acre ganham na Mega-Sena; prêmio sai em Rondônia

Doze apostas feitas no Acre acertaram quatro dezenas no concurso 3043 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (11). Cada jogo recebeu R$ 440,09, totalizando R$ 5.281,08 em prêmios no estado.
As apostas premiadas foram registradas em Rio Branco, Sena Madureira e Plácido de Castro. A capital concentrou nove bilhetes vencedores, enquanto Sena Madureira teve dois e Plácido de Castro, um.
Em Rio Branco, os jogos foram realizados nas lotéricas Estação da Sorte, Bosque, Sobral e Super 7, além de apostas feitas pelos canais eletrônicos e pelo Internet Banking da Caixa. Os dois ganhadores de Sena Madureira apostaram pela internet, enquanto o bilhete de Plácido de Castro foi registrado na Casa 1000.
As dezenas sorteadas no concurso foram:
10 – 11 – 16 – 37 – 42 – 53
O prêmio principal, de R$ 3.077.413,08, saiu para uma aposta simples registrada em Alvorada D’Oeste, em Rondônia. O jogo acertou sozinho as seis dezenas e ficou com todo o valor reservado à faixa principal.
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. A Mega-Sena premia apostas que acertam seis dezenas, além dos jogos que fazem cinco acertos, a quina, ou quatro, a quadra. As informações constam no resultado das Loterias Caixa.