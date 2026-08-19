Durante encontro político em Capixaba, Bittar cobra menos restrições para quem produz na Amazônia

O senador e candidato à reeleição Marcio Bittar (PL) participou, na tarde desta terça-feira (18), de um encontro com o grupo político da ex-vereadora Sara Frank, em Capixaba, no interior do Acre. A reunião contou com a presença de produtores rurais, moradores, lideranças e apoiadores.

Capixaba tem vocação para o agronegócio, com destaque para as cadeias de maracujá, milho, soja e abacaxi, e abriga o maior produtor de grãos do Acre — um dos motivos pelos quais a produção rural ocupou o centro do discurso de Bittar durante o encontro.

Ao falar sobre as perspectivas para a região, o senador concentrou sua mensagem na necessidade de desenvolver a atividade econômica e reduzir as limitações impostas à produção na Amazônia. Para ele, a geração de empregos passa pela liberdade econômica e pelo fortalecimento dos setores produtivos.

“Se nós não libertarmos a economia da Amazônia, nós não conseguiremos sair da pobreza. Não tem prefeito ou prefeita, governador ou governadora que consiga dar emprego para todo mundo que precisa”, afirmou.

Bittar também criticou as restrições que, segundo ele, dificultam o desenvolvimento da região. Para o senador, a discussão precisa considerar a realidade de quem vive e trabalha no campo, especialmente pequenos produtores e agricultores que dependem diretamente da atividade rural.

A ex-vereadora Sara Frank agradeceu a presença de Bittar e dos participantes e, em seguida, declarou apoio à candidatura do senador, reforçando a disposição de acompanhá-lo durante a caminhada eleitoral.

Ao final do encontro, o vereador Bruno Machado comentou sobre a relação do grupo com o senador e as emendas destinadas ao município. “Inegavelmente, o senador fez muito por nossa Capixaba”, afirmou, ao agradecer, em nome do grupo, os investimentos recebidos.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom