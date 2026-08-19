Gata some por 10 anos e reaparece no aniversário de 30 anos da tutora

Caso ocorreu no País de Gales; família de Charlie já não tinha esperanças após dez anos sem notícias do animal.
Uma história inacreditável surpreendeu a família das irmãs Hannah Davies e Lucy Robertson, moradoras de Abercarn, no País de Gales.
A gata da família, batizada de Charlie, reapareceu após passar dez anos sumida e voltou para casa no exato dia em que Lucy comemorava seu aniversário de 30 anos.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Thays Martins para o portal METRÓPOLES, a gata havia se perdido em abril de 2016.
“Charlie sumiu quando a família mudou da cidade de Newbridge para Abercarn, em 2016, quando a felina tinha apenas três anos. Mesmo após meses de buscas sem sinal, o microchip implantado no pet permitiu que uma clínica veterinária localizasse as tutoras uma década depois”, destacou a repórter Thays Martins em apuração veiculada no METRÓPOLES.
Memória do pet, surpresa da família e utilidade da microchipagem
Conforme detalhado pela cobertura de Thays Martins no METRÓPOLES, o reencontro sensibilizou a comunidade local nas redes sociais:
-
Identificação Vital: A clínica veterinária que acolheu o animal fez a leitura do microchip de Charlie e encontrou o número de telefone de Hannah cadastrado há dez anos.
-
Reconhecimento Imediato: Segundo os relatos das tutoras, apesar da década distante, a felina deu sinais de que se lembrava perfeitamente do ambiente e da família.
-
Aparição Festiva: A ligação comunicando o resgate ocorreu na manhã de aniversário de Lucy Robertson. “Depois de 10 anos, você finalmente está onde pertence”, comemorou.
-
Mistério dos Anos: Em entrevista à BBC Radio Wales Drive, Hannah brincou dizendo que “Charlie viveu uma grande aventura” da qual o paradeiro exato nunca será descoberto.
Como a gata Charlie foi encontrada após 10 anos desaparecida?
Charlie foi resgatada e levada a uma clínica veterinária, onde os profissionais leram o microchip da felina e encontraram o telefone atualizado da tutora.
Onde aconteceu a história da gata que reapareceu depois de uma década?
O caso ocorreu entre as localidades de Newbridge e Abercarn, no País de Gales.