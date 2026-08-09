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Em publicação no Dia dos Pais, João Silva homenageia Faustão: “Muito grato por ter você aqui comigo”

Apresentador compartilhou registros raros do pai ao lado dos três filhos

Por Redação ContilNet
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Em publicação no Dia dos Pais, João Silva homenageia Faustão: “Muito grato por ter você aqui comigo”
Afastado das telas desde 2023, o apresentador realizou quatro transplantes de órgãos nos últimos anos/ Foto: Reprodução

O apresentador João Silva prestou uma homenagem ao pai, Fausto Silva, neste domingo (9/8), em alusão ao Dia dos Pais. O jovem compartilhou uma sequência de fotos ao lado do comunicador veterano e dedicou uma mensagem de agradecimento ao familiar nas redes sociais.

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“Hoje é o seu dia, e eu sou muito grato por ter você aqui comigo. Sei que, aconteça o que acontecer, você sempre estará ao meu lado. Obrigado por tudo, pai”, escreveu o apresentador.

Nas imagens divulgadas, Faustão aparece posando em frente a um bolo decorado com a palavra “Pai”. Em outro registro, o comunicador surge acompanhado dos três filhos: João, Lara e Rodrigo Silva. A publicação recebeu interações de personalidades como a apresentadora Adriane Galisteu e de Júlio Casares, marido de Lara.

A declaração ocorre um dia após Faustão enviar uma mensagem em vídeo exibida no Programa do João, transmitido pelo SBT. Na gravação, o veterano parabenizou o filho pelo primeiro ano à frente da atração e fez menção aos 45 anos da emissora paulista.

Fausto Silva está distante das telas desde meados de 2023, quando encerrou a passagem pela Band. O período afastado da televisão foi dedicado ao tratamento de saúde, durante o qual o comunicador passou por quatro procedimentos de transplante de órgãos.

Em agosto de 2023, Faustão realizou um transplante cardíaco após o agravamento de um quadro de insuficiência no coração. Em abril de 2024, o apresentador passou por um transplante renal. Já em agosto de 2025, durante internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o comunicador foi submetido a um transplante de fígado e a um novo transplante de rim.

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