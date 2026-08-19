Energisa intensifica ações preventivas diante do período seco e dos efeitos do El Niño

Com a intensificação do período de seca no Acre e os impactos provocados pelo El Niño, aumentam os riscos de queimadas em áreas urbanas e rurais. Além dos prejuízos ao meio ambiente, os incêndios causam fumaça e afetam a saúde da população, colocando pessoas e animais em situação de risco.

Outro problema são as interrupções no fornecimento de energia elétrica, que podem ser causadas pelo rompimento de fios em decorrência dos inúmeros focos de queimadas registrados no estado, como explica o gerente de Operações da Energisa Acre, Loureman Azevedo.

“As queimadas próximas à rede elétrica mesmo sem atingir diretamente a rede, colocam em risco o fornecimento, já que não é necessário que as chamas encostem nos fios para provocar curtos-circuitos. O calor das queimadas pode provocar ocorrências como o rompimento de cabos e danos aos equipamentos. Nesse período é comum esse tipo de ocorrência, infelizmente”, explica o gerente.

Ao identificar um foco de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros. Caso a ocorrência esteja próxima à rede elétrica, a Energisa também deve ser acionada pelos canais de atendimento: Aplicativo Energisa On; WhatsApp da Gisa: (68) 99233-0341; Site: energisa.com.br; Call Center: 0800 647 7196.

Ações preventivas e preparação para o período crítico

Como parte do plano de preparação para o período seco e os efeitos do El Niño, a Energisa Acre vem intensificando ações de manutenção e prevenção em toda a área de concessão, como a realização de poda de árvores e limpeza de faixa, que são diretamente relacionadas à redução dos riscos de queimadas e de contato da vegetação com a rede elétrica.

Somente nos primeiros meses do ano, foram executados mais de 420 quilômetros de limpeza de faixa, um volume quase 30% superior ao registrado no mesmo período de 2025. Em relação a poda de árvores, foram executadas quase 35 mil em apenas seis meses. O trabalho realizado pela distribuidora já alcançou 84% da meta prevista para o ano, antecipando intervenções antes do período mais crítico de seca, quando aumentam os riscos de queimadas e ventanias.

Além das manutenções preventivas, a empresa mantém uma frente específica de prevenção e resposta a queimadas, que inclui:

Inspeções preventivas em campo em áreas com maior potencial de ocorrência de incêndios;

Reclassificação e acompanhamento de trechos considerados críticos;

Notificação de clientes localizados em circuitos com histórico de queimadas na faixa de servidão da rede;

Parcerias e acordos de cooperação com Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e órgãos ambientais;

Monitoramento em tempo real dos ativos críticos em regiões de maior risco;

Orientações de segurança

A Energisa reforça que a prevenção é fundamental para evitar acidentes e interrupções no fornecimento de energia. Entre as principais recomendações estão:

Não realizar queimadas para limpeza de terrenos, plantio ou eliminação de mato seco;

Nunca fazer fogueiras próximo à rede elétrica;

Apagar completamente as cinzas com água após o uso de fogueiras;

Não descartar bitucas de cigarro ou fósforos acesos em áreas com vegetação ou às margens de rodovias;

Não queimar lixo doméstico.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom