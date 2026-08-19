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Chegada de novos ônibus vai reduzir tempo de espera nas paradas, diz Alysson

Por Redação ContilNet
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Chegada de novos ônibus vai reduzir tempo de espera nas paradas, diz Alysson
Modelo dos novos ônibus que estão prestes a chegar em Rio Branco/Foto: Reprodução

Uma reformulação estrutural no sistema de transporte coletivo de Rio Branco deve mudar a rotina dos passageiros que dependem de ônibus na capital.

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Em entrevista nesta segunda-feira (18) ao podcast Em Cena, do ContilNet, o prefeito Alysson Bestene garantiu que a nova frota de mais de 100 ônibus, que está prestes a chegar em Rio Branco e deve começar a funcionar a partir até setembro, trará mais pontualidade e conforto aos usuários.

Alysson Bestene/Foto: Reprodução

Além da chegada de veículos 0 km equipados com ar-condicionado, Wi-Fi e entradas para carregador de celular, Alysson explicou que a nova gestão do transporte utilizará tecnologias avançadas de telemetria e GPS para otimizar os horários nas paradas.

“A nova empresa deve iniciar toda essa operação a partir de setembro, não só com os ônibus nessa qualidade, mas também com todo o sistema de bilhetagem eletrônica e programação. Eles monitoram através de GPS a quantidade de linha, quilômetro rodado, quantidade de passageiros e o tempo de espera”, pontuou.

“Ou seja, esse sistema vem para mudar a realidade e diminuir o tempo de espera. Geralmente a reclamação é ‘tô uma hora esperando na parada’, mas agora vai reduzir. O ônibus terá o tempo certo que deve passar naquela parada onde tem maior fluxo. Com esse monitoramento por GPS, você consegue fazer o controle de frota e um aproveitamento muito melhor da linha para cada região”, concluiu Alysson.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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