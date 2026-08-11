Escritor acreano grava desabafo sobre abandono da literatura regional na Expoacre

Poeta José do Carmo Carile e Juliet relataram isolamento do espaço cultural no Parque de Exposições/Foto: Instagram

Um registro em vídeo gravado durante a Expoacre ganhou repercussão nas redes sociais ao mostrar a situação do estande dedicado à literatura regional no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. As imagens mostram o momento em que Juliet Matos pré-candidata a deputada federal, visita o espaço, mantido pelo escritor e poeta acreano José do Carmo Carile.

No vídeo, a visitante destaca que a presença no local ocorreu após um longo período sem movimentação de público no espaço reservado aos livros locais.

“A primeira visita em 7 dias de exposição. Isso diz muito sobre a valorização da nossa cultura e literatura. O Acre possui autores incríveis, que merecem ser valorizados, apoiados e consumidos. Um deles é o poeta José do Carmo Carile, que nos recebeu tão bem no estande”, afirmou Juliet na gravação.

O escritor aproveitou o momento para agradecer a presença e relatar as dificuldades enfrentadas pelos produtores culturais independentes durante o evento festivo na capital.

“Quero agradecer a presença da Juliet ao nosso estande e dizer também que é a nossa primeira visita depois de quase sete dias de exposição. Nós estamos aqui nesse cantinho jogados às traças, como sempre é a cultura no nosso estado, sempre em terceiro plano”, desabafou José do Carmo Carile.

Ao final do diálogo, Juliet a reforçou o apelo para que os visitantes da feira e a população local voltem a atenção para as produções artísticas do estado. “Por isso a gente tem que valorizar e conhecer vários autores maravilhosos que a gente tem aqui no nosso estado”, concluiu.

A repercussão do caso acendeu debates entre frequentadores da feira e internautas sobre o espaço destinado à arte e à literatura dentro da programação dos grandes eventos populares do Acre.