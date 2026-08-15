Líder indígena e seis familiares morrem em acidente de trânsito

Reboque de caminhão-cegonha se desprendeu e atingiu veículo onde viajavam sete pessoas

Entre os mortos estão a companheira da liderança Guarani e os dois filhos do casal/ Foto: Reprodução

O líder indígena Tiago Honorio dos Santos, conhecido como Tiago Karai, de 34 anos, e seis parentes morreram em um acidente de trânsito na noite de sexta-feira (14/8) na rodovia MS-180, no trecho entre os municípios de Iguatemi e Japorã, no sul de Mato Grosso do Sul.

Tiago Karai era uma das principais lideranças da aldeia Kalipety, localizada na Terra Indígena Tenondé Porã, em Parelheiros, na zona sul de São Paulo, e atuava como coordenador da Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), organização de representação do povo Guarani nas regiões Sul e Sudeste do país.

As sete vítimas viajavam em um Chevrolet Spin pelas imediações da Terra Indígena Yvy Katu quando o veículo foi atingido por um semirreboque que se desprendeu de um caminhão-cegonha que trafegava em sentido contrário.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), a peça de carga se soltou da estrutura principal do caminhão e invadiu a pista oposta, colidindo frontalmente com o carro de passeio. Todos os ocupantes do automóvel morreram no local. O motorista do caminhão foi localizado pela Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar as causas da colisão e eventuais responsabilidades pelo desprendimento do reboque.

Além de Tiago Karai, morreram na colisão sua esposa, Laudiceia Benites, de 31 anos, e os dois filhos do casal: Tadeu Hiago Werá Mirim Benites dos Santos, de 14 anos, e Luna Benites Santos, de 7 anos. A irmã do líder indígena, Cleonice Honorio dos Santos, de 42 anos, além de Ileo Benites, de 30 anos, e Genilson Euzébio Karay Mirim, de 32 anos, também faleceram no acidente. Todos residiam na aldeia Kalipety.

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, divulgou nota oficial de pesar na qual prestou solidariedade aos familiares e às comunidades atingidas pela perda. O Ministério dos Povos Indígenas ressaltou a atuação de Tiago Karai e de sua companheira, Laudiceia Benites, nas ações de delimitação e defesa dos direitos territoriais dos povos Guarani.