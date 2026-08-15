Marido pede divórcio de Perlla e affair com funkeira vem à tona

Notícias sobre a vida pessoal do empresário indicam proximidade com a cantora de funk Bianca/ Foto: Reprodução

A cantora Perlla e o empresário Patrick Abrahão anunciaram o término do casamento na sexta-feira (14/8). Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, a decisão de encerrar a união partiu de Patrick e ocorreu após um período de tentativas de reconciliação do casal.

Neste sábado (15/8), apurações sobre a vida pessoal do ex-casal apontaram que o empresário estaria vivendo um relacionamento com a cantora Bianca Azevedo Leal, conhecida no meio musical como Bianca. O suposto envolvimento teria sido o estopim para a decisão de Patrick. Até o momento, a informação sobre o novo relacionamento não foi confirmada oficialmente por Patrick ou por Bianca.

A cantora Bianca ganhou projeção nacional no cenário do funk com faixas como “Tudo no Sigilo” e “Ai Preto”, tendo participado da apresentação da artista internacional Camila Cabello no festival Rock in Rio em 2022.

Em nota oficial, o ex-casal informou que a separação ocorreu de forma amigável. “Durante esse processo, houve oração, esperança e o desejo de uma reconciliação, como já aconteceu anteriormente. Porém, entendemos que estamos vivendo momentos diferentes e seguindo projetos e destinos distintos”, diz o texto divulgado pela assessoria de Patrick.

Em declaração em vídeo publicado no perfil do influenciador David Brazil, Perlla confirmou a versão apresentada na nota oficial. “Meu digníssimo pediu divórcio e aí nós estamos nesse momento reajustando algumas coisas, focando no trabalho, focando na carreira, focando na vida”, declarou a cantora, reforçando ter tentado manter a união por suas convicções religiosas.

Perlla e Patrick casaram-se em junho de 2022. O relacionamento registrou uma separação em agosto de 2024 e uma posterior reconciliação em setembro de 2025. O histórico do casal também incluiu a prisão do empresário em 2022 durante investigações sobre esquemas de pirâmide financeira, período em que a cantora manteve o apoio público ao então marido.