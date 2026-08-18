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Ex-noivo de Hayden Panettiere se pronuncia sobre morte da atriz e faz promessa à filha

Atriz de "Heroes" morreu no domingo (16), aos 36 anos, em caso sob apuração na Carolina do Norte

Por Redação ContilNet
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Ex-noivo de Hayden Panettiere se pronuncia sobre morte da atriz e faz promessa à filha
Ex-boxeador ucraniano afirmou que manterá a memória da artista viva para a filha do casal, Kaya, de 11 anos/ Foto: Reprodução

O ex-campeão mundial de boxe Wladimir Klitschko fez uma publicação em rede social nesta terça-feira (18) para se manifestar sobre a morte de sua ex-noiva, a atriz norte-americana Hayden Panettiere, conhecida pelo trabalho na série Heroes. A artista morreu no último domingo (16), aos 36 anos.

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No comunicado publicado no Instagram, o ucraniano destacou a trajetória profissional da artista e mencionou os desafios enfrentados por ela ao longo da vida pública.

“Ela construiu uma carreira incrível através de imenso talento, enquanto também enfrentava os lados mais sombrios de uma indústria muito exigente. Nada vai apagar os momentos que compartilhamos ou o lugar que ela teve nas nossas vidas”, escreveu o ex-atleta.

Klitschko também assumiu o compromisso de cuidar de Kaya, filha de 11 anos do ex-casal. “Para a nossa filha Kaya, vou sempre falar da mãe dela com respeito e certificar-me de que ela se lembra da pessoa que ela era”, afirmou.

O relacionamento entre a atriz e o lutador começou em 2009. Após uma interrupção em 2011, os dois reataram o vínculo em 2013, quando ficaram noivos. O término definitivo ocorreu em 2018. A filha do casal nasceu em dezembro de 2014.

O pai da artista, Alan “Skip” Panettiere, divulgou nota na segunda-feira (17) por meio do canal ABC News lamentando a perda da filha e ressaltando o impacto de sua carreira entre fãs e familiares.

A autópsia inicial indicou que o corpo de Hayden não apresentava marcas ou sinais de trauma físico que pudessem ter provocado a morte. Em posicionamento enviado ao site Page Six, o gabinete do médico-legista do Condado de Greenville declarou que o caso segue sob investigação para determinar as causas exatas do óbito e que novos detalhes não serão divulgados no momento.

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