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Exame para avaliar formação médica continuará valendo; entenda

Proposta ainda será votada no Congresso

Por Dry Alves, ContilNet
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Exame para avaliar formação médica continuará valendo; entenda
Avaliação alcança formação médica/Foto: Redação

A medida provisória que estabelece o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica teve sua vigência prorrogada por mais 60 dias. A proposta continuará valendo durante o período, mas ainda depende da aprovação do Congresso Nacional para se tornar permanente.

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O texto altera normas relacionadas ao Programa Mais Médicos, aos conselhos de medicina, à residência médica e ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O objetivo é estabelecer uma avaliação específica para acompanhar a qualidade da formação oferecida pelos cursos de medicina.

Com a prorrogação, deputados e senadores terão mais tempo para analisar a proposta, apresentar mudanças e decidir se o exame será incorporado definitivamente à legislação brasileira.

Se a medida provisória não for votada dentro do novo prazo, perderá a validade. Nesse caso, o Congresso também deverá decidir como ficarão os atos praticados enquanto o texto esteve em vigor.

A extensão do prazo foi oficializada pelo presidente da Mesa do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU), na página 1.

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