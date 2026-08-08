09/08/2026
ContilNet Notícias Logo
09/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Fiscalização no trânsito reduz as autuações por embriaguez ao longo da Expoacre

Presença ostensiva do Bptran nas vias de acesso ao parque coíbe combinação de álcool e direção

Por Fhagner Soares, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Fiscalização no trânsito reduz as autuações por embriaguez ao longo da Expoacre
Presença ostensiva do Bptran/ Foto: Ascom

O balanço de trânsito das primeiras sete noites da Expoacre 2026 apontou uma mudança drástica no comportamento dos condutores que trafegaram pelas vias de acesso ao Parque de Exposições Wildy Viana. As autuações por embriaguez ao volante registraram uma queda de 88% entre a noite de abertura e o sétimo dia de evento.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Na primeira noite de feira, as equipes de fiscalização aplicaram 25 autuações por condução sob efeito de álcool e registraram uma prisão em flagrante. Na sétima noite, o número de motoristas autuados caiu para apenas três, com uma condução à delegacia.

Ao todo, durante as sete primeiras noites de programação, os órgãos de fiscalização registraram 70 autuações por consumo de álcool e 16 acidentes de trânsito de pequeno porte no entorno do parque.

A intensificação das blitzes e o bloqueio estratégico de trechos da AC-040 surtiram efeito pedagógico sobre os frequentadores da feira. Após o pico de cinco acidentes na abertura, o número de ocorrências viárias caiu para zero na quinta noite — a mais movimentada do evento —, registrando apenas dois sinistros isolados nas noites seguintes.

Os dados mostram que a quinta-feira, apesar de ter atingido a marca de 51 mil visitantes, teve apenas 11 condutores autuados por embriaguez e nenhuma colisão com vítimas graves nas imediações do parque.

A Polícia Militar e os agentes de trânsito mantêm o patrulhamento rigoroso nas rotas de saída da feira até o encerramento do evento, com foco na aplicação do teste do etilômetro e no combate ao excesso de velocidade.

Evolução dos dados de trânsito nas 7 primeiras noites

Noite / Data Sinistros de Trânsito Autuações por Embriaguez Conduções à Delegacia
1ª Noite (Abertura) 5 25 1
2ª Noite 1 17 2
3ª Noite 2 9 1
4ª Noite 4 1 1
5ª Noite 0 11 0
6ª Noite 2 3 0
7ª Noite 2 3 1
TOTAL 16 70 7
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.