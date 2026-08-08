Fiscalização no trânsito reduz as autuações por embriaguez ao longo da Expoacre

Presença ostensiva do Bptran nas vias de acesso ao parque coíbe combinação de álcool e direção

Presença ostensiva do Bptran/ Foto: Ascom

O balanço de trânsito das primeiras sete noites da Expoacre 2026 apontou uma mudança drástica no comportamento dos condutores que trafegaram pelas vias de acesso ao Parque de Exposições Wildy Viana. As autuações por embriaguez ao volante registraram uma queda de 88% entre a noite de abertura e o sétimo dia de evento.

Na primeira noite de feira, as equipes de fiscalização aplicaram 25 autuações por condução sob efeito de álcool e registraram uma prisão em flagrante. Na sétima noite, o número de motoristas autuados caiu para apenas três, com uma condução à delegacia.

Ao todo, durante as sete primeiras noites de programação, os órgãos de fiscalização registraram 70 autuações por consumo de álcool e 16 acidentes de trânsito de pequeno porte no entorno do parque.

A intensificação das blitzes e o bloqueio estratégico de trechos da AC-040 surtiram efeito pedagógico sobre os frequentadores da feira. Após o pico de cinco acidentes na abertura, o número de ocorrências viárias caiu para zero na quinta noite — a mais movimentada do evento —, registrando apenas dois sinistros isolados nas noites seguintes.

Os dados mostram que a quinta-feira, apesar de ter atingido a marca de 51 mil visitantes, teve apenas 11 condutores autuados por embriaguez e nenhuma colisão com vítimas graves nas imediações do parque.

A Polícia Militar e os agentes de trânsito mantêm o patrulhamento rigoroso nas rotas de saída da feira até o encerramento do evento, com foco na aplicação do teste do etilômetro e no combate ao excesso de velocidade.

Evolução dos dados de trânsito nas 7 primeiras noites