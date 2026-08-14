Expovel é cancelada em Porto Velho por falta de apoio institucional e atraso em autorizações

Organização aponta dificuldades para obtenção de alvarás e licenças sanitárias; shows de Ana Castela e Zé Neto & Cristiano serão assumidos por empresa parceira

Expovel — Foto: Governo de Rondônia

A edição da Feira Agropecuária de Porto Velho (Expovel) foi oficialmente cancelada pela sua comissão organizadora. Projetado para ser um evento mantido integralmente pela iniciativa privada, sem o aporte de recursos financeiros públicos, o projeto teve sua execução inviabilizada após a constatação da ausência de condições legais e de segurança exigidas pelas autoridades competentes.

A decisão foi comunicada em nota oficial, surpreendendo o público e os setores de comércio e serviços da capital rondoniense.

Inviabilidade Técnica: Sem a emissão a tempo das licenças ambientais, sanitárias e alvarás de funcionamento, a realização da feira pecuária tornou-se inviável dentro das normas vigentes.

Ausência de suporte, entraves burocráticos e realocação de atrações

O encerramento do planejamento do evento reflete os desafios enfrentados para a montagem de estruturas temporárias de grande porte. De acordo com o posicionamento divulgado pela coordenação do certame e as informações detalhadas pelo portal de notícias noticiasportovelho, o projeto não obteve o respaldo institucional esperado.

Conforme a nota oficial e os fatos apurados e divulgados pelo noticiasportovelho, os desdobramentos sobre o cancelamento e as atrações musicais organizam-se da seguinte forma:

Falta de Apoio Institucional: A apuração do noticiasportovelho aponta que a organização alegou falta de suporte por parte do Governo do Estado, órgãos públicos e parlamentares para a viabilização da feira;

Dificuldades Cartorárias: Segundo divulgado pelo noticiasportovelho , houve entraves na emissão de alvarás, licenças e autorizações sanitárias essenciais para a exposição de animais e montagem dos estandes;

Manutenção dos Shows: Conforme publicado pelo noticiasportovelho , as apresentações da cantora Ana Castela (marcada para 4 de setembro) e da dupla Zé Neto & Cristiano (agendada para 6 de setembro) serão realizadas pela empresa Villa Privilége nas mesmas datas;

Reembolso e Ingressos: Conforme apurado pelo noticiasportovelho, a organização negocia a validação dos bilhetes já adquiridos para os novos shows, prometendo divulgar em breve as diretrizes de reembolso para quem optar pelo ressarcimento.

A comissão organizadora orienta os consumidores que adquiriram ingressos antecipados a acompanharem as instruções oficiais sobre a troca de passaportes ou a devolução dos valores investidos.

FAQ

Por que a Expovel foi cancelada em Porto Velho?

Segundo apuração do noticiasportovelho, o evento foi cancelado por falta de apoio institucional e pela dificuldade na obtenção de alvarás e licenças necessárias para a feira.

O que acontecerá com os shows de Ana Castela e Zé Neto & Cristiano?

Conforme divulgado pelo noticiasportovelho, as apresentações foram mantidas para as mesmas datas (4 e 6 de setembro) e serão realizadas pela empresa Villa Privilége.

Como funciona o reembolso ou a troca dos ingressos comprados para a Expovel?

De acordo com os dados citados pelo noticiasportovelho, a organização estuda a utilização dos ingressos nos novos shows e divulgará em breve as orientações para o reembolso.

Acompanhe as atualizações dos canais oficiais dos organizadores para saber as datas de devolução do dinheiro, confira os locais dos novos shows e veja as principais novidades da agenda cultural da região. Fique por dentro de todas as notícias sobre entretenimento, eventos, economia e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Notícias Porto Velho