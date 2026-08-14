Governadora cumpre agenda em Manoel Urbano e ouve demandas de vereadores

A governadora Mailza Assis esteve em Manoel Urbano nesta sexta-feira, 14, cumprindo agenda institucional e para participar da abertura oficial do Festival de Praia da cidade. Recebida pelos vereadores, ela destacou os avanços conquistados na região nos últimos oito anos e reforçou o compromisso do governo com iniciativas que fortalecem o desenvolvimento local.

O evento, apoiado pelo governo do Acre, promete movimentar o fim de semana em Manoel Urbano, município com pouco mais de 11,9 mil habitantes, além de atrair visitantes das cidades vizinhas.

O Estado é parceiro em ações que vão além do entretenimento e lazer, pois também impulsionam a economia, geram oportunidades de negócios e projetam o município no cenário regional.

Durante o encontro com os vereadores, a governadora recebeu um chapéu como símbolo de boas-vindas para a abertura do festival, marcada para esta tarde.

A programação da agenda inclui ainda uma visita à Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), reforçando a atenção do governo às demandas locais, além da abertura do evento.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom