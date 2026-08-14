O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, capitão Fábio Diniz, destacou a importância da participação da população para a redução dos acidentes de trânsito em Sena Madureira. Segundo ele, levantamentos realizados apontam três fatores que aparecem com frequência entre as principais causas das ocorrências: a condução de veículos por pessoas embriagadas, a imprudência no trânsito e a direção por pessoas sem habilitação.

Diante desse cenário, o comandante fez um apelo aos moradores para que também contribuam com a segurança viária, principalmente evitando entregar veículos a pessoas que não possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e respeitando as normas de trânsito.

A Polícia Militar também vem intensificando as operações de fiscalização em diferentes pontos da cidade. Conforme o comandante, os locais das abordagens são definidos a partir de um mapeamento das áreas onde há maior necessidade de atuação.

“Precisamos da colaboração de toda a sociedade. A Polícia Militar tem feito a sua parte, realizando operações, intensificando as abordagens e fiscalizando os pontos que foram mapeados como de maior incidência. Mas a segurança no trânsito também depende da responsabilidade de cada cidadão. Não entregue seu veículo para uma pessoa que não é habilitada, não permita que alguém dirija embriagado e respeite as leis de trânsito. Se cada um fizer a sua parte, certamente vamos conseguir reduzir o número de acidentes e preservar vidas em Sena Madureira”, destacou o capitão Fábio Diniz.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet