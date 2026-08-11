Falso veterinário é preso em flagrante durante cirurgia em gata

Agentes encontraram medicamentos vencidos e constataram falta de alvará sanitário em clínica/ Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu em flagrante, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um homem suspeito de exercer ilegalmente a medicina veterinária. Daniel do Nascimento Soares Bittencourt foi surpreendido por agentes da 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias) no momento em que realizava uma cirurgia em um gato no interior de um estabelecimento comercial.

A abordagem ocorreu após o recebimento de denúncias de que o suspeito, investigado anteriormente por condutas semelhantes, continuava a realizar procedimentos cirúrgicos e consultas sem possuir registro ou habilitação profissional na área.

De acordo com o depoimento prestado por uma tutora à polícia, a gata foi levada ao local em 11 de julho. Na ocasião, o homem cobrou pelo procedimento e afirmou ter implantado dois pinos na perna do animal para corrigir uma fratura. Dias depois, ao notar sinais de necrose e piora no quadro clínico, a dona buscou atendimento em outro consultório.

Um exame de imagem realizado na nova unidade de saúde constatou a ausência de pinos metálicos e indicou a execução inadequada da cirurgia inicial. Devido ao avanço da necrose por toda a extensão do membro, a perna do animal precisou ser amputada. A tutora relatou ainda que o número do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) impresso no receituário pertencia a outro médico veterinário.

Durante a fiscalização no estabelecimento denominado Amor Animal Vet, os agentes apreenderam medicamentos de uso veterinário com data de validade vencida que estavam expostos para venda. A vistoria apontou também a ausência de autoclave ou equipamento de esterilização para os instrumentos cirúrgicos, além da falta de licença sanitária e alvará de funcionamento.

Consultas aos bancos de dados da Polícia Civil indicam que Daniel acumula pelo menos 11 registros policiais anteriores. Entre as anotações estão apurações por exercício ilegal de profissão, falsidade ideológica, falsa identidade, estelionato, perseguição, ameaça, injúria, receptação, crimes ambientais e violação sexual mediante fraude.

O homem foi autuado em flagrante por exercício ilegal da medicina veterinária, estelionato, falsa identidade, maus-tratos a animais e crime contra as relações de consumo. A clínica foi interditada pela autoridade policial e o acusado permanece à disposição da Justiça na 59ª DP.