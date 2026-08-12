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Influenciador com doença genética rara morre aos 28 anos

Gamer e ativista, ele vivia com progeria, uma síndrome genética ultrarrara de envelhecimento precoce que tem expectativa de vida de 13 anos

Por Redação ContilNet
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Influenciador com doença genética rara morre aos 28 anos
Michiel Vandeweert morreu aos 28 anos/Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador e gamer belga Michiel Vandeweert teve a sua morte anunciada nesta semana, aos 28 anos.

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Conforme noticiado pela TMZ, a emissora VRT NWS divulgou um comunicado da produtora Boundbreakers, que afirmava a morte do influenciador. Michiel integrou a série documental da produtora, “How To Be Alive”.

Michiel Vanderweet foi diagnosticado ainda jovem com progeria ou Síndrome de Hutchinson-Gilford, que é uma condição genética ultrarrara e fatal que causa o envelhecimento acelerado do corpo. Apesar de a mente ter a formação normal, ela é percebida ainda na infância e a expectativa média é de 13 a 14 anos, e a causa da morte, no geral, são problemas cardíacos.

A condição não tem cura e os principais sintomas são alopecia, pele fina, seca e enrugada, rigidez nas articulações e artrites, baixo peso e estatura e doenças circulatórias. A progeria é causada por desordens genéticas do próprio paciente e não tem relação hereditária.

O influenciador era um grande fã do clube de futebol KRC Genk, que lhe homenageou após sua morte. “Michiel era um verdadeiro amante da vida e um fiel torcedor do Genk. Sua coragem e positividade foram uma fonte de inspiração para muitos. Nossos pensamentos estão com Amber, seus pais, familiares e amigos”, dizia a nota. Esta também será a primeira vez que o estádio do clube receberá um funeral diretamente em seu campo.

Conteúdo Original / Fonte: CNN Brasil
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