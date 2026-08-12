Hospital de Sena terá gerador alugado por R$ 300 mil no Acre

Equipamento atenderá hospital de Sena/Foto: Reprodução

O Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, contará com um grupo gerador alugado para garantir o fornecimento de energia elétrica à unidade. A contratação, no valor de R$ 300 mil, foi autorizada sem licitação pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

O serviço inclui a locação do equipamento, manutenção preventiva e corretiva, além do fornecimento de peças e acessórios. A empresa contratada foi a Uzzienergy Comercializadora de Energia Ltda., sediada em Porto Velho, Rondônia.

A dispensa de licitação foi fundamentada no artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, que permite a contratação direta em situações emergenciais que possam comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas e equipamentos.

O documento não informa por quanto tempo o gerador permanecerá na unidade nem detalha a potência do equipamento. Contudo, estabelece que os recursos sairão de fontes destinadas à assistência hospitalar e ambulatorial.

A contratação foi publicada na página 79 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (12).