Família sofre acidente após atingir capivara em estrada no interior do Acre

Veículo era ocupado por casal e criança de seis anos

Socorristas do Samu realizaram atendimento e encaminharam a família ao hospital na capital/ Foto: ContilNet

Joquebede Carvalho de Almeida, de 45 anos, ficou ferida após sofrer um acidente de motocicleta enquanto seguia com o marido, Joseval Costa Lima, e o filho, de 6 anos, de Porto Acre em direção à Vila do Incra, na noite deste sábado (8). O acidente aconteceu na altura do quilômetro 40, quando a família se deparou com um grupo de capivaras atravessando a estrada.

Segundo as informações, Joseval conduzia uma motocicleta Honda CG Titan, de cor vermelha, quando percebeu os animais atravessando a via. Ele conseguiu desviar de algumas capivaras, mas acabou atingindo uma delas.

Com o impacto, os ocupantes da motocicleta caíram ao solo. Joquebede sofreu uma luxação no tornozelo direito, enquanto Joseval teve algumas escoriações. A criança, de 6 anos, não ficou ferida.

Uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do município de Porto Acre, foi acionada e realizou os primeiros atendimentos no local.

Posteriormente, Joquebede, Joseval e a criança foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliação médica. Segundo as informações, os três estavam em quadro de saúde estável.