Helicóptero de passeio cai e explode em encosta; 4 morrem

Bombeiros usam cordas para resgate em terreno íngreme do Parque Nacional da Tijuca/ Foto: Reprodução

Um helicóptero Robinson R44 caiu em uma área de mata de difícil acesso na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (8/8). O acidente provocou a morte de quatro pessoas: o piloto brasileiro e três turistas colombianas da mesma família, avó, filha e neta.

A aeronave, de prefixo PP-MFS e pertencente à empresa Voos Rio Panorâmicos e Serviços Aeronáuticos (VRP), explodiu ao atingir a encosta do Parque Nacional da Tijuca. As chamas se alastraram pela vegetação densa e foram combatidas por equipes de resgate.

Os mortos foram identificados como o piloto Alessandro Rocha, além das colombianas Rocio Cubillos, de 59 anos, sua filha Wendy Manrique, de 37, e a neta Sofia Murillo, de 17. O grupo havia chegado ao Brasil na segunda-feira para comemorar o aniversário de 15 anos de outra integrante da família e realizava um passeio panorâmico pela capital fluminense.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 11h11. Por se tratar de um terreno com precipícios e mata fechada, o atendimento mobilizou 40 militares, 11 viaturas e quatro unidades operacionais, que utilizaram técnicas de alpinismo e cordas para alcançar os destroços.

De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreiras, a localização exata das vítimas exigiu esforço especializado. “A maior dificuldade das equipes no momento é o acesso, tanto para entrar no local quanto para sair. A aeronave caiu em uma região de mata muito íngreme, com áreas de precipício, onde só é possível trabalhar com equipamentos de segurança”, afirmou.

A perícia da Polícia Civil e os investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para periciar o local e apurar as causas da queda. A Estrada da Vista Chinesa e as trilhas do entorno foram interditadas.

Após o acidente, o prefeito em exercício do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, entrou em contato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para solicitar fiscalização extraordinária nas empresas que operam passeios aéreos na cidade.

Cavaliere informou ter enviado um ofício ao órgão federal sugerindo, inclusive, a interrupção temporária das operações panorâmicas durante o período de auditoria. Segundo o município, a Anac confirmou que a aeronave acidentada estava com a documentação e as autorizações em dia para a prestação do serviço.

Este é o segundo acidente com vítimas fatais envolvendo helicópteros no Rio de Janeiro em menos de dois meses. Em 14 de junho, uma colisão entre duas aeronaves no Recreio dos Bandeirantes provocou a morte de seis pessoas.