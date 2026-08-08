Incêndio florestal atinge 4 mil hectares na Espanha e obriga evacuação de moradores

Chamas no sudoeste do país são impulsionadas por ventos fortes e mudanças constantes de direção

Ventos de até 50 km/h alteram a direção das chamas e dificultam o trabalho de mais de 270 bombeiros/ Foto: Reprodução

Um incêndio florestal no sudoeste da Espanha já consumiu mais de 4.000 hectares até este sábado (8/8). A gravidade da situação levou o governo da Andaluzia a determinar a evacuação preventiva de cerca de 340 moradores das localidades de Berrocal, El Membrillo, El Pozuelo e Marigenta.

O ministro de Situações de Emergência da região, Antonio Sanz, afirmou que a medida foi adotada diante do avanço incerto das chamas, que registraram focos secundários a até 3,5 quilômetros de distância do ponto principal. Outras 70 pessoas haviam recebido orientação para deixar áreas de risco anteriormente. As rodovias A-493 e HU-3106 seguem interditadas.

O fogo começou na tarde de sexta-feira (7/8) nas proximidades do município de Niebla, perto da fronteira com Portugal. Rajadas de vento entre 40 km/h e 50 km/h dificultam o controle das chamas e alteram a rota do incêndio. Atualmente, mais de 270 profissionais trabalham no combate com o apoio de 20 aeronaves.

A Espanha enfrenta uma sucessão de focos de incêndio florestal impulsionados por uma onda de calor durante o verão europeu. O país já registra episódios graves na temporada, como o fogo que destruiu cerca de 50 mil hectares na província de Ávila em julho e a ocorrência na província de Almería que deixou 14 mortos no início do mês.