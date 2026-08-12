12/08/2026
ContilNet Notícias Logo
12/08/2026
ContilPop
Virginia deixa posto de rainha da Grande Rio: “Não poupei esforços”
Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento
Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18
Cena de cavalheirismo e cuidado entre casal de idosos no Acre viraliza
Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas
Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4
Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows
Médica expõe atitude de Ana Maria Braga: “Vou quebrar”
Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil
Após comentário sobre “cara de viado”, Tiago Piquilo defende Ratinho

Farmácia Popular passa a exigir renovação de cadastro a cada dois anos

Cadastro deverá ser renovado a cada dois anos

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Farmácia Popular passa a exigir renovação de cadastro a cada dois anos
Farmácias terão novas regras no programa/Foto: Reprodução

As farmácias credenciadas no Programa Farmácia Popular passarão a renovar a participação a cada dois anos. A nova regulamentação também amplia os mecanismos de fiscalização e estabelece situações que podem provocar a suspensão ou o cancelamento do estabelecimento.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Conforme as novas regras, cada unidade física será tratada de maneira individual, mesmo quando pertencer a uma rede ou grupo econômico. Dessa forma, uma filial não poderá realizar dispensações utilizando o cadastro de outra loja.

O Ministério da Saúde também poderá acessar informações administrativas, fiscais e tributárias das empresas quando os dados forem necessários para auditorias, monitoramento e investigação de possíveis irregularidades.

Além disso, estabelecimentos que ficarem seis meses consecutivos sem realizar dispensações poderão perder o credenciamento. Antes disso, porém, a farmácia poderá apresentar justificativa caso tenha enfrentado uma situação excepcional que tenha impedido o atendimento.

A ausência de renovação dentro do prazo provocará a suspensão da conexão com o sistema do programa. Se a situação não for regularizada, o cadastro poderá ser cancelado, e a farmácia terá de esperar seis meses para solicitar uma nova participação.

As mudanças foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde em portaria publicada nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial da União, a partir da página 80.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.