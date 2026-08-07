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FGTS poderá financiar hospitais e entidades de PCD até 2030

Prazo para operações foi ampliado

Por Dry Alves, ContilNet
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FGTS poderá financiar hospitais e entidades de PCD até 2030
Medida alcança instituições sem fins lucrativos/Foto: Reprodução

Hospitais filantrópicos e instituições que atendem pessoas com deficiência poderão acessar operações de crédito com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço até o fim de 2030.

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A prorrogação também contempla entidades sem fins lucrativos que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde. O prazo foi ampliado por uma nova lei sancionada pelo governo federal.

Na prática, os recursos do FGTS poderão continuar sendo aplicados em linhas de financiamento destinadas à estruturação e ao funcionamento dessas instituições durante os próximos quatro anos.

A mudança está na Lei nº 15.486, de 6 de agosto de 2026, publicada na edição desta sexta-feira (7) do Diário Oficial da União. A norma entrou em vigor na data da publicação.

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