FGTS poderá financiar reestruturação de dívidas na área da saúde

Manual disciplina o uso dos recursos/Foto: Reprodução

Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão ser utilizados em operações de crédito voltadas ao setor de saúde, inclusive na reestruturação financeira e na quitação de dívidas previstas nos projetos apresentados.

As regras fazem parte de uma nova versão do Manual de Fomento FGTS Saúde, divulgada pela Caixa Econômica Federal. O documento reúne diretrizes, parâmetros e procedimentos que deverão ser observados nas operações financiadas com dinheiro do fundo.

Entre as mudanças está a atualização do modelo de Plano de Trabalho e de Gestão. A nova estrutura inclui um quadro específico para reunir as dívidas que poderão ser reestruturadas ou quitadas com os recursos contratados.

O manual funciona como orientação para agentes financeiros e instituições interessadas em acessar as linhas de crédito. Portanto, a atualização não significa a liberação automática de recursos nem a autorização imediata para pagamento de qualquer débito.

Cada operação deverá cumprir os critérios definidos pelo Conselho Curador do FGTS, pelo gestor responsável pela aplicação e pela Caixa, que atua como agente operador do fundo.

A versão atualizada do Manual de Fomento FGTS Saúde foi divulgada na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU), na página 34.