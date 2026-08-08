Flávio Bolsonaro critica veto de Moraes a visita ao pai no Dia dos Pais

Pedido da defesa citava caráter humanitário e estritamente familiar da data comemorativa/ Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou neste sábado (8/8) a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que indeferiu a solicitação de autorização para que ele e os irmãos Carlos e Jair Renan Bolsonaro visitassem o ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo (9/8), data em que se comemora o Dia dos Pais.

Em postagem publicada em suas plataformas digitais, o parlamentar afirmou que a medida impediu o encontro familiar. “Tiraram a liberdade dele. Agora querem tirar até o direito de um pai abraçar seus filhos. Isso tem dia e hora pra acabar!”, escreveu o senador.

O pedido, formulado pela equipe jurídica do ex-presidente, solicitava uma permissão em caráter excepcional. A peça de defesa não incluía o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos.

No despacho, Alexandre de Moraes destacou que permanece vigente a determinação expedida em julho que suspendeu as visitas ao ex-presidente pelo prazo de 30 dias. Com o entendimento de que a restrição segue em vigor, o magistrado considerou o requerimento prejudicado.

Pela decisão, a rotina de Bolsonaro autoriza exclusivamente o acompanhamento por profissionais de medicina, fisioterapia e as reuniões presenciais com seus advogados constituídos.

A suspensão das visitas foi aplicada após a identificação do descumprimento de medidas cautelares impostas pelo tribunal. Entre os elementos citados pelo ministro esteve a veiculação pública, feita por Flávio Bolsonaro em redes sociais, de uma carta manuscrita pelo ex-presidente.

Na petição indeferida, a defesa sustentava a natureza humanitária e estritamente familiar da data, argumentando que a reunião poderia ocorrer sob a supervisão e nos horários delimitados pelo próprio STF.