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Fundador da tradicional Casa Matos morre aos 74 anos

Comerciante teve velório realizado em cemitério de João Pessoa

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Fundador da tradicional Casa Matos morre aos 74 anos
Comerciante marcou a história de Rio Branco com tradicional loja no bairro Bosque/ Foto: Reprodução

O empresário Ney de Freitas Matos morreu neste sábado (8/8), aos 74 anos, por causa de complicações de saúde. Ele ficou conhecido na capital acreana pela trajetória no comércio, onde fundou a Casa Matos, tradicional estabelecimento localizado no bairro Bosque.

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Nascido em 12 de dezembro de 1951, Ney marcou a atividade empresarial em Rio Branco ao longo de décadas. O falecimento mobilizou manifestações de condolências de familiares, amigos e comerciantes locais que acompanharam sua atuação no setor.

A cerimônia de velório e as últimas homenagens ocorreram no Cemitério Parque das Acácias, na cidade de João Pessoa (PB).

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