Governo libera R$ 360 milhões para ações de defesa civil no país

Verba deve alcançar 3 milhões de pessoas

Recursos vão reforçar a defesa civil/Foto: Reprodução

O governo federal abriu um crédito extraordinário de R$ 360 milhões para financiar ações de proteção e defesa civil em todo o país. A medida prevê alcançar cerca de 3 milhões de pessoas.

Do total, R$ 100 milhões serão destinados a investimentos. Outros R$ 260 milhões aparecem na programação como despesas correntes relacionadas às ações de prevenção, resposta e recuperação diante de desastres.

Por se tratar de crédito extraordinário, os recursos são direcionados a despesas consideradas urgentes e imprevisíveis. A execução ficará sob responsabilidade do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A liberação consta na Medida Provisória nº 1.383, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13), na página 1.