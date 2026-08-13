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Governo libera R$ 360 milhões para ações de defesa civil no país

Verba deve alcançar 3 milhões de pessoas

Por Dry Alves, ContilNet
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Governo libera R$ 360 milhões para ações de defesa civil no país
Recursos vão reforçar a defesa civil/Foto: Reprodução

O governo federal abriu um crédito extraordinário de R$ 360 milhões para financiar ações de proteção e defesa civil em todo o país. A medida prevê alcançar cerca de 3 milhões de pessoas.

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Do total, R$ 100 milhões serão destinados a investimentos. Outros R$ 260 milhões aparecem na programação como despesas correntes relacionadas às ações de prevenção, resposta e recuperação diante de desastres.

Por se tratar de crédito extraordinário, os recursos são direcionados a despesas consideradas urgentes e imprevisíveis. A execução ficará sob responsabilidade do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A liberação consta na Medida Provisória nº 1.383, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (13), na página 1.

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