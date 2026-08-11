Hipopótamo persegue barco de turistas em rio de Botsuana

Apesar do susto, todos os passageiros ficaram bem

Os guias conseguiram acelerar e escapar do animal antes que ele alcançasse os turistas/Foto: Reprodução

Botsuana – Um vídeo mostra o momento em que um hipopótamo avança contra um barco de turistas em um rio de Botsuana, no sul da África.

As imagens foram gravadas pela empresária Oznur Bell, que fazia o passeio com uma amiga e os filhos. Segundo ela, o guia já havia passado pelo animal e chegou a reduzir a velocidade do barco, na tentativa de não perturbá-lo.

Porém, não foi o bastante. Incomodado com a movimentação, o animal levanta a cabeça para fora d’água e acelera em direção ao barco.

Os guias conseguiram acelerar e escapar do animal antes que ele alcançasse os turistas. “Foi aterrorizante”, disse Oznur.

Apesar do susto, todos os passageiros ficaram bem.

Conteúdo Original / Fonte: G1