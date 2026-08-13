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Homem faz brincadeira com campanha do Detran: “Teu carro entra numa garrafa”

Fala, feita em tom descontraído, acabou chamando a atenção justamente pela criatividade

Por Redação ContilNet
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Homem faz brincadeira com campanha do Detran: “Teu carro entra numa garrafa”

Uma frase bem-humorada chamou atenção durante uma ação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) na Expoacre, realizada para conscientizar o público sobre os riscos de misturar bebida alcoólica e direção.

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Ao comentar a campanha, um homem, identificado nas redes como Sr. Lino, fez uma brincadeira e resumiu a mensagem de forma inusitada: “Se tu beber e dirigir, teu carro entra numa garrafa.”

A fala, feita em tom descontraído, acabou chamando a atenção justamente pela criatividade. A brincadeira faz referência à combinação perigosa entre álcool e direção e reforça, de maneira informal, o alerta da campanha: quem bebe não deve assumir o volante.

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No fim, a mensagem é direta: bebeu? Não dirija.

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