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Ifac poderá ampliar quadro com 15 novos professores; entenda

Vagas serão destinadas à carreira federal

Por Dry Alves, ContilNet
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Ifac poderá ampliar quadro com 15 novos professores; entenda
Instituto poderá reforçar quadro docente/Foto: Reprodução

O Instituto Federal do Acre (Ifac) poderá ampliar seu quadro com 15 novos professores da carreira de Educação Básica, Técnica e Tecnológica. A atualização aparece no banco de professor-equivalente das instituições federais de ensino.

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O mecanismo estabelece o limite de docentes que cada instituto pode manter e serve como referência para admissões, substituições e organização do quadro. No caso do Ifac, a quantidade prevista passa de 598 para 616 postos considerados no novo banco.

Isso ocorre porque, além das 15 vagas de professores efetivos, o cálculo inclui o limite de três docentes substitutos ou visitantes. A equivalência final atribuída à instituição ficou em 852,04.

A inclusão das vagas no banco de professor-equivalente permite que o instituto avance nos procedimentos administrativos necessários para recompor ou ampliar o quadro. No entanto, a medida não representa a abertura imediata de um concurso público.

Para que novas seleções ocorram, ainda será necessário observar a disponibilidade orçamentária, a distribuição interna das vagas e a publicação dos editais com cargos, requisitos, salários e locais de atuação.

A atualização envolvendo o Ifac consta em retificação publicada na edição de terça-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU), na página 35.

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