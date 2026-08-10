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Incêndio atinge forro de casa no interior do Acre e Bombeiros são acionados

Ao chegar ao local, uma casa em estilo colonial localizada nas proximidades da sede da União do Vegetal

Por José Halif, ContilNet
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Para conter o avanço das chamas, os militares montaram duas frentes de combate
Para conter o avanço das chamas, os militares montaram duas frentes de combate | Foto: Cedida

Um incêndio atingiu uma residência de alvenaria na madrugada desta segunda-feira (10), no bairro Boca da Alemanha. A rápida intervenção do Corpo de Bombeiros Militar, acionado via Centro de Operações (Cobom), evitou que as chamas se alastrassem e destruíssem os cômodos e móveis do imóvel.

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Ao chegar ao local, uma casa em estilo colonial localizada nas proximidades da sede da União do Vegetal, a guarnição constatou que o fogo estava concentrado no espaço entre o forro e a cobertura do telhado. Para conter o avanço das chamas, os militares montaram duas frentes de combate e precisaram remover parte das telhas para acessar o foco do incêndio.

Apesar da dificuldade de acesso à estrutura superior, as equipes conseguiram controlar a situação com sucesso. Os danos ficaram restritos à estrutura do teto, ao forro e à fiação elétrica da área afetada. Nenhum morador ficou ferido.

De acordo com as autoridades, as causas do incidente ainda serão apuradas, mas há fortes indícios de que um curto-circuito na rede elétrica acima do forro tenha iniciado o fogo.

O desfecho favorável foi garantido pela percepção rápida de uma das moradoras do imóvel onde residem e sua família. Por estar acordada no momento em que as chamas começaram, ela notou fagulhas caindo do teto e alertou os demais ocupantes, possibilitando o acionamento imediato do resgate.

Militares que atenderam a ocorrência destacaram que incêndios de madrugada costumam ter consequências mais graves, pois os moradores geralmente estão dormindo e só percebem o perigo quando o fogo já se alastrou. Neste caso, o alerta precoce foi determinante para salvar a residência e resguardar a integridade dos moradores.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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