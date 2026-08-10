A Unidade Mista reforça ainda que a Classificação de Risco não significa a recusa de atendimento

A unidade adotará o Protocolo de Manchester | Foto: Reprodução

A Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano começa a utilizar, a partir desta segunda-feira (10), o sistema de Classificação de Risco para organizar o atendimento aos pacientes que procuram a unidade.

A medida tem como objetivo priorizar os casos de acordo com a gravidade dos sintomas e não pela ordem de chegada. Ao chegar ao serviço de saúde, o paciente deverá passar pela recepção e, posteriormente, pela triagem, onde um enfermeiro avaliará os sinais e sintomas e definirá o nível de prioridade do atendimento.

A unidade adotará o Protocolo de Manchester, sistema reconhecido internacionalmente e utilizado em serviços de urgência e emergência em diversas partes do Brasil. A classificação é dividida em cinco níveis, identificados por cores.

Vermelho: casos de emergência, com risco imediato à vida e atendimento imediato.

Laranja: situações muito urgentes, com atendimento previsto em até 10 minutos.

Amarelo: casos urgentes, com atendimento em até 60 minutos.

Verde: situações pouco urgentes, com atendimento em até 120 minutos.

Azul: casos não urgentes, com atendimento em até 240 minutos.

Com a mudança, um paciente que chegar depois de outro poderá ser atendido primeiro caso apresente um quadro considerado mais grave. Segundo a unidade, a definição da prioridade é baseada em critérios clínicos e não em uma decisão pessoal do profissional responsável pela triagem.

A Unidade Mista reforça ainda que a Classificação de Risco não significa a recusa de atendimento. Todos os pacientes serão avaliados e receberão assistência, porém o tempo de espera poderá variar de acordo com a gravidade de cada situação.

A direção da unidade pede a compreensão e a colaboração da população de Manoel Urbano durante a implantação do novo sistema, destacando que a medida busca tornar o atendimento mais seguro, organizado e justo, garantindo maior rapidez para quem necessita de atendimento emergencial.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet