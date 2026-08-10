Patrulha Maria da Penha reforça ações contra violência na Expoacre

Durante o evento, equipe realizou entrevistas, panfletagem e apresentou ao público o trabalho desenvolvido pela Patrulha no enfrentamento à violência contra a mulher

A Patrulha Maria da Penha esteve presente durante as nove noites da Expoacre 2026, maior feira agropecuária do Estado do Acre, promovendo ações de conscientização, orientação e prevenção à violência contra a mulher. A iniciativa integrou a programação da Polícia Militar do Acre (PMAC) no espaço no espaço da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), aproveitando a grande circulação de público para aproximar a comunidade dos serviços de proteção.

Na noite de abertura, a equipe contou com um estande expositivo no espaço da Segurança Pública, onde os visitantes puderam conhecer de perto a atuação da Patrulha Maria da Penha, esclarecer dúvidas e receber informações sobre o trabalho desenvolvido pela unidade no acompanhamento e proteção de mulheres em situação de violência.

Ao todo, aproximadamente 3 mil pessoas foram alcançadas pelas ações da Patrulha durante o evento, com a entrega de materiais informativos e orientações sobre prevenção à violência de gênero e os mecanismos de proteção às mulheres.

Para a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, tenente-coronel Cristiane, a participação na feira contribuiu para ampliar o alcance das ações preventivas:

“A presença da Patrulha Maria da Penha na Expoacre reforça a importância de ocupar espaços de grande circulação para dialogar com a sociedade. Foi uma oportunidade de apresentar nosso trabalho, esclarecer dúvidas e fortalecer a cultura da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher.”

A participação na Expoacre reforça o compromisso da Polícia Militar do Acre, por meio da Patrulha Maria da Penha, com ações de prevenção, orientação e aproximação com a comunidade, ampliando o acesso da população às informações e aos serviços que integram a rede de proteção às mulheres.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom