Incêndio de grandes proporções atinge área de mata em bairro de Rio Branco

Causas do incidente e a dimensão da área afetada ainda são apuradas pelas autoridades/ Foto: ContilNet

Um incêndio atinge uma extensa área de vegetação no bairro Bonsucesso localizado no Floresta Sul, em Rio Branco, na noite deste domingo (9/8). A intensidade do fogo tem provocado um grande volume de fumaça, que se espalha pelas proximidades e afeta a visibilidade e a qualidade do ar na região.

Imagens enviadas pela comunidade ao portal ContilNet mostram o avanço do fogo na área de mata e a presença de uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre no local para iniciar o combate às chamas.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a origem do incêndio ou se o fogo foi provocado por ação humana. Também não há confirmação sobre a extensão total da área atingida e se as equipes já conseguiram controlar o avanço das chamas.

A reportagem acompanha o trabalho dos bombeiros no local e atualizará os dados assim que houver novos posicionamentos do comando da corporação.

Veja o vídeo: