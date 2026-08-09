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Repórter é agredido por cinegrafista durante debate na Band

Igor Carvalho levou cabeçada de colega de imprensa durante disputa por espaço de cobertura e precisou de atendimento médico

Por Redação ContilNet
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Repórter é agredido por cinegrafista durante debate na Band
Operador de câmera envolvido no ataque foi retirado das dependências da emissora organizadora/ Foto: Reprodução

Os bastidores do debate entre os candidatos ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), promovido pela Band na noite deste domingo (9/8), registraram um episódio de agressão entre profissionais de imprensa. O repórter Igor Carvalho, do site Brasil de Fato, foi atingido por uma cabeçada dada por um cinegrafista da GloboNews.

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A confusão começou durante a disputa de espaço na área reservada para fotos e gravações dos candidatos. Imagens divulgadas na internet mostram Carvalho sentado no chão dos estúdios da emissora enquanto recebia cuidados da equipe de socorristas que prestava apoio ao evento.

O profissional ferido integra a equipe do Brasil de Fato desde 2019, onde atua como repórter e supervisor de jornalismo. Graduado pela UniSant’Anna, ele soma passagens pela Revista Fórum, pelo portal De Olhos nos Ruralistas e atua há quase dez anos como editor em uma agência de comunicação.

Após o atendimento no local, o veículo em que o jornalista trabalha informou que ele passa bem. A Band retirou o operador de câmera do complexo de estúdios logo após o entrevero.

Em nota oficial, a redação do Brasil de Fato condenou o ato. “O Brasil de Fato reforça que o exercício da atividade jornalística deve ser protegido. Agressões a profissionais de imprensa configuram ataque à liberdade de imprensa e ao direito da sociedade à informação”, manifestou o veículo.

A direção e a assessoria da GloboNews não se posicionaram publicamente sobre a conduta do funcionário até a publicação desta reportagem.

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