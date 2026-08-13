Inscrições para cursos gratuitos do Ifac em Sena são prorrogadas

São ofertadas vagas para os cursos de Assistente Escolar e Agente de Alimentação Escolar

As inscrições podem ser realizadas presencialmente no CRAS – Foto: Reprodução

O Instituto Federal do Acre (IFAC) prorrogou até esta sexta-feira (14) o prazo de inscrições para cursos gratuitos de formação profissional em Sena Madureira. A oportunidade é destinada a moradores do município interessados em ampliar a qualificação para o mercado de trabalho.

Nesta etapa, estão sendo ofertadas vagas para os cursos de Assistente Escolar e Agente de Alimentação Escolar. A iniciativa conta com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e do Ministério da Educação.

Um dos diferenciais da ação é a oferta de cuidoteca para os filhos das alunas, possibilitando que mães tenham mais tranquilidade para participar das atividades de formação.

As inscrições podem ser realizadas presencialmente no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Avenida Virgulino de Alencar, nº 281, no bairro Pista, em Sena Madureira.

Os interessados também podem consultar o edital por meio do QR Code disponível no material de divulgação. A recomendação é verificar as regras, requisitos e demais informações antes de efetuar a inscrição.

O prazo termina no dia 14 de agosto, e os interessados devem ficar atentos para não perder a oportunidade de participar da capacitação gratuita.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet