Morre aos 82 anos ‘Napurí’, figura conhecida de Xapuri

Napurí tornou-se conhecido entre os moradores da cidade

Napurí tornou-se conhecido entre os moradores da cidade/Foto: reprodução

Sebastião Lopes de Lima, conhecido popularmente como “Napurí”, morreu nesta quarta-feira (12), aos 82 anos, em Xapuri, no interior do Acre. Ele era uma figura conhecida no município e mantinha uma relação próxima com a comunidade.

De acordo com informações divulgadas pela família, o velório teve início às 22h30 desta quarta-feira, na Rua Tião Natureza, nº 76, no bairro Pahleral, em Xapuri. O sepultamento está previsto para as 16h30 desta quinta-feira (13), no Cemitério São João Batista.

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Ao longo dos anos, Napurí tornou-se conhecido entre os moradores da cidade, especialmente por sua atuação no serviço público e pela convivência com diferentes gerações de xapurienses.