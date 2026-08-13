Quinta-feira de tempo firme, sol e calor abafado no Acre e região

Umidade relativa do ar no leste acreano deve registrar mínima de 40% no período da tarde

Palácio do Governo/ Foto: Reprodução

O tempo firme, com sol e variação de nuvens, vai predominar em todo o Acre nesta quinta-feira (13/8). As condições meteorológicas divulgadas pelo pesquisador Davi Friale, no portal O Tempo Aqui, indicam um dia quente e abafado no estado, padrão que se estende também a Rondônia, áreas do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e regiões fronteiriças da Bolívia e do Peru.

Nas microrregiões do Leste e Sul do estado — abrangendo as áreas de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira —, o clima permanece quente, sem probabilidade de chuvas fortes, temporais ou ventos com risco de perigo. A umidade relativa do ar nessas localidades fica entre 40% e 50% durante a tarde, com máxima variando entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram entre fracos e calmos, predominantemente do norte, com oscilações para noroeste e nordeste.

No Centro e Oeste acreano, que compreende as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o panorama é idêntico: tempo abafado e firme. A umidade mínima à tarde varia entre 50% e 60%, alcançando até 100% nas primeiras horas do dia.

Confira as temperaturas previstas por município