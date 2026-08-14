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Rio Branco compra três ônibus escolares adaptados para cadeirantes

Veículos terão plataforma elevatória e espaço reservado

Por Dry Alves, ContilNet
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Rio Branco compra três ônibus escolares adaptados para cadeirantes
Ônibus terão acesso para cadeirantes/Foto: Reprodução

Três ônibus urbanos adaptados para estudantes cadeirantes integram um contrato da Prefeitura de Rio Branco para reforçar o transporte escolar da rede pública.

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Os veículos terão plataforma elevatória e poderão ser configurados com um ou dois espaços reservados para cadeirantes. A capacidade mínima prevista é de 23 passageiros, incluindo estudantes, auxiliar e motorista.

O contrato tem valor total de R$ 1,26 milhão. Cada ônibus foi orçado em pouco mais de R$ 422,5 mil, conforme as condições do processo de aquisição.

Os veículos deverão ser utilizados no transporte diário dos estudantes. O documento prevê prazo contratual de 320 dias, com possibilidade de prorrogação automática quando o objeto não for concluído no período inicialmente estabelecido.

O contrato, republicado por incorreção, aparece na página 280 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (14).

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