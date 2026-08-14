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Reforma do centro cirúrgico do Hospital do Juruá ganha novo prazo

Contrato também recebeu acréscimo financeiro

Por Redação ContilNet
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Reforma do centro cirúrgico do Hospital do Juruá ganha novo prazo
Obra ocorre em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

A reforma do Centro Cirúrgico do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, recebeu mais um mês para ser concluída. Este é o quinto termo aditivo relacionado ao contrato da obra.

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O novo prazo de execução segue até 29 de agosto de 2026. A intervenção ocorre no Bloco 1 da unidade, localizada na Avenida 25 de Agosto, no bairro Aeroporto Velho.

Além da prorrogação, o contrato recebeu acréscimo de R$ 13,6 mil. Com isso, o valor total da reforma passou de R$ 426,7 mil para aproximadamente R$ 440,4 mil.

A empresa responsável também deverá renovar a garantia contratual, mantendo o percentual de 5% sobre o valor global. O documento não detalha quais serviços ainda precisam ser concluídos.

O termo aditivo está publicado entre as páginas 121 e 122 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (14).

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