Obra ocorre em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

A reforma do Centro Cirúrgico do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, recebeu mais um mês para ser concluída. Este é o quinto termo aditivo relacionado ao contrato da obra.

O novo prazo de execução segue até 29 de agosto de 2026. A intervenção ocorre no Bloco 1 da unidade, localizada na Avenida 25 de Agosto, no bairro Aeroporto Velho.

Além da prorrogação, o contrato recebeu acréscimo de R$ 13,6 mil. Com isso, o valor total da reforma passou de R$ 426,7 mil para aproximadamente R$ 440,4 mil.

A empresa responsável também deverá renovar a garantia contratual, mantendo o percentual de 5% sobre o valor global. O documento não detalha quais serviços ainda precisam ser concluídos.

O termo aditivo está publicado entre as páginas 121 e 122 do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (14).