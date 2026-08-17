“Livre da escuridão”: as últimas declarações de Hayden Panettiere antes de morrer aos 36 anos

Artistas lamentam morte da atriz Hayden Panettiere aos 36 anos nos EUA/ Foto: Reprodução

A repercussão da morte da atriz norte-americana Hayden Panettiere, aos 36 anos, confirmada neste domingo (16), resgatou declarações recentes da artista sobre os desafios enfrentados em sua vida pessoal. Em uma de suas últimas entrevistas, concedida em maio ao podcast do apresentador Jay Shetty, a atriz afirmou que sentia ter superado um período conturbado.

“Finalmente sinto que me livrei de toda essa escuridão e negatividade, e isso significa que fechei uma porta e outra se abriu”, declarou Panettiere durante a gravação. Na ocasião, a artista afirmou que voltava a enxergar perspectivas na carreira e na rotina pessoal.

Durante o depoimento, a atriz detalhou o enfrentamento de uma depressão pós-parto e relatou ter recorrido ao consumo de álcool para tentar conter episódios de estresse e ansiedade. Segundo o relato da própria artista, o uso da substância acabou agravando o quadro ao longo dos anos.

Na mesma entrevista, Panettiere abordou o período em que esteve casada com o ex-boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, com quem teve uma filha, e relatou ter sido vítima de perseguição por parte de um homem.

A confirmação da morte gerou manifestações de colegas de profissão nas redes sociais. A atriz Viola Davis lamentou o ocorrido. “Gostaria que o mundo tivesse tido mais tempo com você”, escreveu. A atriz Selma Blair também se manifestou sobre a perda: “Não vá embora. Por favor”.

Em nota oficial, o sindicato dos atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA), do qual Panettiere era membra, prestou solidariedade à filha, aos familiares e aos admiradores da artista.